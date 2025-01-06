Салах догнал Анри в списке лучших снайперов за всю историю АПЛ

Египетский форвард клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах забил 18 голов и сделал 13 результативных ассистов после 19 матчей английской Премьер-лиги в текущем сезоне, сообщает Zakon.kz.

5 января вингер "красных" Салах поразил ворота "Манчестер Юнайтед". Этот его гол стал 175-м на уровне английского первенства и он сравнялся с французом из "Арсенала" – Тьерри Анри, у которого точно такое же количество взятий ворот.

Теперь оба они в историческом списке снайперов АПЛ занимают седьмую позицию. Скорее всего, египтянин уже в ближайших матчах может улучшить свой показатель и возможно поднимется на шестую строчку, где находится другая легендарная личность английского футбола – Фрэнк Лэмпард (177 голов).

Королем среди снайперов Премьер-лиги считается знаменитый Алан Ширер ("Ньюкасл"), в копилке которого 260 мячей.

Если Салаху до рекорда Ширера нужно сделать невозможное, то российский хоккеист Александр Овечкин реально может уже в этом сезоне улучшить достижение канадца Уэйна Гретцки в НХЛ.