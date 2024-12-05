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Аким Жамбылской области прокомментировал резонансный случай изнасилования

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 17:10 Фото: freepik
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК 5 декабря 2024 года прокомментировал резонансный случай изнасилования 13-летней девочки, сообщает Zakon.kz.

Аким отметил, что следствие по делу продолжается, виновные будут привлечены к ответственности.

"Давайте дождемся результатов следствия. Насколько я помню, сам факт был выявлен после того, как учителя в этой школе забили тревогу. Они первые начали разговаривать и выносить этот вопрос", – сказал Ербол Карашукеев.

Он сообщил, что в этом году поменяли правила, влияющие на рейтинги школ. Если раньше в школах вскрывались факты сексуального насилия и других преступлений, то они понижались в рейтинге.

"Сейчас, наоборот, если учителя это не скрывают, контролируют, мониторят и сами об этом заявляют в правоохранительные органы, нам в управление, то мы будем рейтинг этой школы увеличивать. Конечно, безопасность наших детей обеспечивается и в школе, и на улице, и дома. Мы – чиновники, учителя, родители – должны совместно эту работу проводить. Такие вопиющие случаи, к сожалению, имеют место в нашем регионе. Считаю, что должны самое суровое наказание понести все виновные", – заявил аким.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области девочку с маленького возраста насиловали ее дяди. Полиция задержала обоих родственников.

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