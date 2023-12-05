Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько водохранилищ построят в Жамбылской области до 2025 года

Сколько водохранилищ построят в Жамбылской области до 2025 года Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
На брифинге в СЦК 5 декабря аким Жамбылской области Ербол Карашукеев рассказал, что до 2025 года в регионе планируют построить 13 водохранилищ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным акима, объем новых водохранилищ составит 46,2 млн м³ воды. Сейчас уже строят три объекта объемом 1,4 млн м³. 

"Также продолжаются ремонтные работы гидрологического поста в селе Жасоркен Жамбылского района и двух действующих водохранилищ вместимостью 650 млн м³. В шести районах Жамбылской области проводится работа по ремонту водных инфраструктурных объектов". Ербол Карашукеев

Казахстан Жамбылская область вода проблема решение

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

К 2027 году при финансовой поддержке международных финансовых институтов планируется реконструировать 361 водный объект протяженностью 876 км и площадью орошаемых земель в 69 тыс. га.

"В районах области с дефицитом воды уже ведут работы по бурению скважин для использования подземных вод. На сегодня пробурили и используют уже 103 скважины, в планах бурение еще 543".  Ербол Карашукеев

Казахстан Жамбылская область вода проблема решение

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Как ожидают местные власти, эти работы позволят снизить зависимость от поливной воды из трансграничных источников в вегетационный период до 50%.

Летом 2023 года в Жамбылской области сложилась критическая ситуация с подачей воды из Кыргызстана. Из-за нехватки воды сельские округа Сарыбулак, Беткайнар, Какпатас и Степное Кордайского района оказались исключены из полива. 

Ранее Ербол Карашукеев перечислил основные результаты социально-экономического развития региона и сообщил, что в области увеличилось производство мяса.

Читайте также

Новые подходы к привлечению инвестиций применят в Жамбылской области
Новые подходы к привлечению инвестиций применят в Жамбылской области
Безвиз с Китаем позволит нарастить трансграничные перевозки впятеро
Безвиз с Китаем: объем транзитных перевозок увеличится в пять раз
Как будут развивать транспортные узлы в Казахстане
Как будут развивать транспортные узлы в Казахстане
Оксана Скибан
Карашукеев Ербол Жамбылская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 5-6 декабря
В Астане метель, в Алматы снег: какой будет погода в мегаполисах Казахстана 5-6 декабря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: