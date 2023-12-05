Сколько водохранилищ построят в Жамбылской области до 2025 года

На брифинге в СЦК 5 декабря аким Жамбылской области Ербол Карашукеев рассказал, что до 2025 года в регионе планируют построить 13 водохранилищ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным акима, объем новых водохранилищ составит 46,2 млн м³ воды. Сейчас уже строят три объекта объемом 1,4 млн м³.

"Также продолжаются ремонтные работы гидрологического поста в селе Жасоркен Жамбылского района и двух действующих водохранилищ вместимостью 650 млн м³. В шести районах Жамбылской области проводится работа по ремонту водных инфраструктурных объектов". Ербол Карашукеев





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

К 2027 году при финансовой поддержке международных финансовых институтов планируется реконструировать 361 водный объект протяженностью 876 км и площадью орошаемых земель в 69 тыс. га.



"В районах области с дефицитом воды уже ведут работы по бурению скважин для использования подземных вод. На сегодня пробурили и используют уже 103 скважины, в планах бурение еще 543". Ербол Карашукеев





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Как ожидают местные власти, эти работы позволят снизить зависимость от поливной воды из трансграничных источников в вегетационный период до 50%.



Летом 2023 года в Жамбылской области сложилась критическая ситуация с подачей воды из Кыргызстана. Из-за нехватки воды сельские округа Сарыбулак, Беткайнар, Какпатас и Степное Кордайского района оказались исключены из полива.

Ранее Ербол Карашукеев перечислил основные результаты социально-экономического развития региона и сообщил, что в области увеличилось производство мяса.