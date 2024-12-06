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Лучший снайпер 2024 года Дьокереш пополнил свою "копилку" до 60 голов

Футбол 60 голов, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 10:31 Фото: Instagram/sportingcp
Форвард португальского клуба "Спортинг" и сборной Швеции Виктор Дьокереш забил на шесть голов больше, чем лучший бомбардир 2023 года Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 6 декабря шведский нападающий удачно использовал пенальти в поединке с "Морейренсе" в рамках игр 13 тура чемпионата Португалии. Но это не помогло его команде, которая проиграла на выезде со счетом 1:2.

Тем самым Виктор Дьокереш в 2024 году 60 раз поразил ворота соперников.

Из этих 60 голов 10 забито в составе сборной Швеции, а остальные он оформил за "Спортинг". Такая результативность Дьокереша не остается без внимания топовых клубов Европы, которые планируют забрать шведа к себе. 

Лучшим бомбардиром прошлого года стал знаменитый португалец Криштиану Роналду. Он остановился на отметке в 54 мяча.

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