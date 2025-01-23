Лучший снайпер 2024 года Дьокереш забивает в каждом матче января

Шведский форвард португальского "Спортинга" Виктор Дьокереш не перестает удивлять специалистов и уже отличился во всех пяти играх 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 23 января шведский нападающий забил гол за свою команду в гостевом противостоянии с немецким "Лейпцигом". Дьокереш отличился на 75-й минуте матча Лиги чемпионов УЕФА и сравнял счет в этой игре – 1:1.

Однако гол Виктора не помог португальской дружине, хозяева поля спустя время сумели вырвать победу (2:1).

Что касается Дьокереша, то футболист сборной Швеции отметился взятием ворот в пятой игре подряд. Начиная с 3 января он стал автором семи голов в различных турнирах.

А всего в активе у шведского футболиста 43 гола в нынешнем сезоне, плюс 10 ассистов.

В 2024 году Виктор был признан лучшим снайпером мирового футбола (61 гол), обогнав знаменитого Криштиану Роналду, который 12 месяцами ранее забил 54 мяча.