Разгромом завершился стартовый матч сборной Казахстана в отборе на чемпионат Европы
Как пишет sportarena.kz, в первой игре сборная Казахстана U-17 сыграла против Грузии U-17. Встреча завершилась уверенной победой нашей команды со счетом 3:0.
Первый тайм прошел без голов. А уже в начале второго тайма счет открыл нападающий Казахстана Даулет Орынбассар. Спустя семь минут Исмаил Бекболат удвоил преимущество нашей команды, а ближе к концовке встречи тот же Даулет Орынбассар оформил дубль и установил окончательный счет матча – 3:0.
После победы сборная Казахстана временно возглавила свою группу 7. Казахстанский нападающий Даулет Орынбассар возглавил бомбардирскую гонку молодежного чемпионата Европы (два гола и одна голевая передача).
Соперниками сборной Казахстана U-17 по группе 7 являются Грузия и Литва.
Между тем совсем немного осталось до старта отборочного раунда на ЧМ-2026 по футболу в европейской зоне. Сборная Казахстана, которая готовится к этим играм, начинает квалификационную кампанию выездной встречей 23 марта против Уэльса.