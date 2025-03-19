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Спорт

Разгромом завершился стартовый матч сборной Казахстана в отборе на чемпионат Европы

Казахстан, футбол, матч против Грузии, чемпионат Европы, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 15:59 Фото: федерация футбола Казахстана
Сегодня, 19 марта, стартовала квалификация на молодежный чемпионат Европы до 17 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в первой игре сборная Казахстана U-17 сыграла против Грузии U-17. Встреча завершилась уверенной победой нашей команды со счетом 3:0.

Первый тайм прошел без голов. А уже в начале второго тайма счет открыл нападающий Казахстана Даулет Орынбассар. Спустя семь минут Исмаил Бекболат удвоил преимущество нашей команды, а ближе к концовке встречи тот же Даулет Орынбассар оформил дубль и установил окончательный счет матча – 3:0.

После победы сборная Казахстана временно возглавила свою группу 7. Казахстанский нападающий Даулет Орынбассар возглавил бомбардирскую гонку молодежного чемпионата Европы (два гола и одна голевая передача).

Соперниками сборной Казахстана U-17 по группе 7 являются Грузия и Литва.

Между тем совсем немного осталось до старта отборочного раунда на ЧМ-2026 по футболу в европейской зоне. Сборная Казахстана, которая готовится к этим играм, начинает квалификационную кампанию выездной встречей 23 марта против Уэльса.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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