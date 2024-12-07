Головкин посетил штаб-квартиру Международного олимпийского комитета

Президент НОК Казахстана Геннадий Головкин и генеральный секретарь Алимжан Акаев с официальным визитом прибыли в Лозанну (Швейцария). Они посетили штаб-квартиру Международного олимпийского комитета (МОК), где провели встречи с его представителями, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Национального Олимпийского комитета РК, на встрече обсуждались ключевые направления развития олимпийского движения на 2025 год, вопросы подготовки и проведения предстоящих Олимпийских игр, а также итоги проделанной работы НОК Казахстана в 2024 году.

"Казахстанская делегация представила планы и приоритеты своей работы на ближайшие годы, включая подготовку к ОИ-2028", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Геннадий Головкин и Алимжан Акаев встретились с членами МОК и представителями других международных спортивных организаций, которые прибыли в Лозанну для участия в заседании Исполнительного комитета МОК и Олимпийском саммите.

Ранее сообщалось, что Головкин принял участие в открытии первого чемпионата мира U19 World Boxing.