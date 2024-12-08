Михаил Шайдоров не удержался в тройке финала Гран-при во Франции
После короткой программы 20-летний спортсмен замыкал тройку лидеров, но по итогам произвольной опустился в турнирной таблице. В результате он занял пятое место с общей суммой 253,75 балла, опередив только француза Кевина Эймоза.
Такому решению судей предшествовало падение во втором прокате на четверном лутце. На этом и еще в четверном флипе и тройном акселе они зафиксировали у фигуриста недокруты.
Комментаторы в социальных сетях остались недовольными решениями судей, откровенно критикуя их за предвзятое отношение к казахстанскому фигуристу. Важно отметить, Шайдоров стал первым казахстанцем в любой дисциплине фигурного катания, который выступил в Финале Гран-при ISU.
Победу в мужском одиночном катании одержал американец Илья Малинин с результатом 292,12.
Серебро и бронзу выиграли японские фигуристы Юма Кагияма и Сюн Сато 270,82.
В этот же день женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала "бронзу" этапа серии World Tour в Пекине.