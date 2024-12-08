#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
514.65
544.6
5.17
Спорт

Михаил Шайдоров не удержался в тройке финала Гран-при во Франции

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 04:06 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
7 декабря лидер сборной Казахстана по фигурному катанию не смог удержать промежуточное третье место на финальном этапе Гран-при в Гренобле, сообщает Zakon.kz.

После короткой программы 20-летний спортсмен замыкал тройку лидеров, но по итогам произвольной опустился в турнирной таблице. В результате он занял пятое место с общей суммой 253,75 балла, опередив только француза Кевина Эймоза.

Такому решению судей предшествовало падение во втором прокате на четверном лутце. На этом и еще в четверном флипе и тройном акселе они зафиксировали у фигуриста недокруты.

Комментаторы в социальных сетях остались недовольными решениями судей, откровенно критикуя их за предвзятое отношение к казахстанскому фигуристу. Важно отметить, Шайдоров стал первым казахстанцем в любой дисциплине фигурного катания, который выступил в Финале Гран-при ISU.

Победу в мужском одиночном катании одержал американец Илья Малинин с результатом 292,12.

Серебро и бронзу выиграли японские фигуристы Юма Кагияма и Сюн Сато 270,82.

В этот же день женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала "бронзу" этапа серии World Tour в Пекине.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Брат Хабиба Нурмагомедова едва не подрался с соперником
Спорт
02:15, 08 декабря 2024
Брат Хабиба Нурмагомедова едва не подрался с соперником
Триумф казахстанских боксерш: сразу четыре спортсменки вышли в финал чемпионата Азии
Спорт
18:40, 07 декабря 2024
Триумф казахстанских боксерш: сразу четыре спортсменки вышли в финал чемпионата Азии
Женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала "бронзу" этапа серии World Tour в Пекине
Спорт
18:00, 07 декабря 2024
Женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала "бронзу" этапа серии World Tour в Пекине
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: