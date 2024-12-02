Михаил Шайдоров рассказал о подготовке к выступлению в Гренобле

Фигурист Михаил Шайдоров стал первым казахстанцем, кому удалось пробиться на финальный этап Гран-при, который пройдет в конце этой недели во французском Гренобле, сообщает Zakon.kz.

Путевка на французские соревнования далась лидеру казахстанской сборной не просто так, а за счет его прекрасных выступлений в последнее время.

"Воспринял новость очень эмоционально, ведь до конца не понимал, что у меня все-таки будет такой шанс выступить в финале Гран при. Эмоции положительные, потому что очень много работаю и это дает свои плоды. На этом не останавливаюсь, есть много моментов, которые нужно подтянуть и двигаться дальше. Стараюсь взять себя в руки, хотя очень тяжело, потому что был очень эмоциональный этап в Китае, где показал практически весь свой максимуме. Сейчас пытаюсь максимально быстро прийти в себя, чтобы уверенно и чисто выступить в финале, насколько это возможно. Хочу получить удовольствие от своего катания". Михаил Шайдоров

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Гренобле (Франция), подготовка к которому уже ведется полным ходом.

Михаил Шайдоров начал нынешний сезон на оптимистичной ноте. В начале октября он стал победителем Мемориала Дениса Тена в Астане. Затем ему немного не хватило до медалей на Гран-при во Франции.

А совсем недавно 20-летний фигурист отлично выступил на турнире в Китае, где занял второе место. В Чунцине алматинец уступил только Шун Сато, с которым снова встретится в Гренобле.