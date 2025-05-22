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Спорт

Казахстанские боксеры установили сумасшедший рекорд на чемпионате Азии

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 06:42 Фото: Instagram/asbc_official
В Коломбо (Шри-Ланка) казахстанцы завершили полуфинальную стадию поединков молодежного чемпионата Азии по боксу (U-22), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, от сборной Казахстана в финале выступит 47 спортсменов – это рекордный количественный показатель среди всех участников соревнований.

На втором месте – Кыргызстан, который делегировал в бои за золото 13 боксеров. Тройку лидеров по количеству участников замкнула Индия (11).

За золотые медали континентального первенства спортсмены поборются 22 и 23 мая.

Ранее Пакьяо назвал дату боя за чемпионский титул WBC.

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Аксинья Титова
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