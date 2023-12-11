Японский спортсмен обошел Месси по стоимости контракта

Японский бейсболист Отани подписал самый крупный контракт в истории спорта – на 700 млн долларов за 10 лет. Тем самым он обогнал предыдущего рекордсмена – Лионеля Месси, который в свое время заключал соглашение на 674 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

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Японский бейсболист Сехей Отани заключил самый крупный контракт в истории спорта, сообщает MLB. 29-летний уроженец Осю стал игроком американского клуба "Лос-Анджелес Доджерс", который выступает в MLB (Профессиональной спортивной бейсбольной лиге США и Канады). Контракт с японцем команда подписала на 10 лет, за этот период его зарплата составит 700 млн долларов.

Сделку уже назвали исторической: Отани превзошел сумму контракта футболиста Лионеля Месси с "Барселоной". Аргентинец в 2017 году подписал договор на сумму 674 млн долларов.

"Всем фанатам "Доджерс" обещаю всегда делать то, что лучше для команды, и всегда продолжать делать все возможное, чтобы стать лучшей версией себя. До конца своей карьеры хочу продолжать стремиться вперед не только ради "Доджерс", но и ради всего мирового бейсбола", – заявил Сехей Отани.

Отани ранее надевал форму другой команды из Лос-Анджелеса – "Энджелс". В его активе два приза самому ценному игроку Американской лиги. В этом году он стал победителем "Всемирной бейсбольной классики" в составе сборной Японии.

В американском бейсболе Отани теперь лидер по заработкам. Он превосходит Майка Траута, который четыре года назад подписал контракт на 12 лет с "Ангелами" на сумму 426,5 млн долларов.

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