Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Японский спортсмен обошел Месси по стоимости контракта

Японский спортсмен обошел Месси по сумму контракта Фото: Instagram/shoheiohtani
Японский бейсболист Отани подписал самый крупный контракт в истории спорта – на 700 млн долларов за 10 лет. Тем самым он обогнал предыдущего рекордсмена – Лионеля Месси, который в свое время заключал соглашение на 674 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Японский бейсболист Сехей Отани заключил самый крупный контракт в истории спорта, сообщает MLB. 29-летний уроженец Осю стал игроком американского клуба "Лос-Анджелес Доджерс", который выступает в MLB (Профессиональной спортивной бейсбольной лиге США и Канады). Контракт с японцем команда подписала на 10 лет, за этот период его зарплата составит 700 млн долларов.

Сделку уже назвали исторической: Отани превзошел сумму контракта футболиста Лионеля Месси с "Барселоной". Аргентинец в 2017 году подписал договор на сумму 674 млн долларов.

"Всем фанатам "Доджерс" обещаю всегда делать то, что лучше для команды, и всегда продолжать делать все возможное, чтобы стать лучшей версией себя. До конца своей карьеры хочу продолжать стремиться вперед не только ради "Доджерс", но и ради всего мирового бейсбола", – заявил Сехей Отани.

Отани ранее надевал форму другой команды из Лос-Анджелеса – "Энджелс". В его активе два приза самому ценному игроку Американской лиги. В этом году он стал победителем "Всемирной бейсбольной классики" в составе сборной Японии.

В американском бейсболе Отани теперь лидер по заработкам. Он превосходит Майка Траута, который четыре года назад подписал контракт на 12 лет с "Ангелами" на сумму 426,5 млн долларов.

Ранее Месси узнал своих будущих соперников по Кубку Америки-2024.

Читайте также

чемпион мира
Жанкош Тураров завоевал титул WBA Gold
ставки на спорт
Все хорошо, прекрасная "Жирона"?
Наталья Местоева
Историческую победу одержала спортсменка из Казахстана на ЧМ по стрельбе
Куандык Шынасилов
Месси Лионель Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Леонид Агутин
Агутин обратился к слушателям из больницы
7 млн за 5 месяцев: 24-летний казахстанец рассказал, как зарабатывал в Англии
7 миллионов за полгода: 24-летний казахстанец рассказал, как работал в Англии
Жулдыз Абдукаримова
Жена Кайрата Нуртаса поделилась теплыми воспоминаниями из детства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: