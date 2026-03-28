Спорт

В США подписан самый крупный контракт в истории женского футбола

Футбол Дорогой Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 09:26 Фото: Instagram/catarina_macario
В женском мировом футболе заключен крупнейший договор в истории, который равен восьми миллионам долларов на пять лет. Автором его контракта стала нападающая сборной США – Макариу, сообщает Zakon.kz.

26-летний игрок бразильского происхождения перешла из лондонского "Челси" в "Сан-Диего" и будет зарабатывать 8 млн долларов за предстоящие пять лет, что является рекордным контрактом в истории женского футбола.

Пока самой высокооплачиваемой футболисткой мира в данное время является Тринити Родман, дочь экс-звезды НБА – Денниса Родмана.

После продления контракта с "Вашингтоном" еще на три года она сейчас получает два млн долларов за сезон с учетом бонусов.

А у какого футболиста-мужчины самая высокая зарплата в мире и сколько он получает за свой труд.

Куандык Шынасилов
