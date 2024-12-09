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Спорт

Знаменитый португалец Нани простился с карьерой футболиста

Футбол Завершение Карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 18:06 Фото: Instagram/luisnani
Бывший звездный полузащитник сборной Португалии Нани завершил карьеру в возрасте 38 лет. В качестве игрока "Манчестер Юнайтед" вингер стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также четыре раза выиграл АПЛ и Евро-2016, сообщает Zakon.kz.

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии объявил о своем уходе через свои социальные сети.

"Пришло время прощаться, решил завершить профессиональную карьеру. Это был потрясающая дорога и хочу поблагодарить каждого человека, который помогал мне и поддерживал в трудные моменты карьеры, которая длилась более 20 лет и подарила мне столько незабываемых воспоминаний. Пришло время начать с чистого листа и сосредоточиться на новых целях и мечтах. До скорой встречи, спасибо". Португальский футболист Нани

В течение всей карьеры Нани защищал честь многих известных команд: "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче", "Валенсия!, "Лацио", "Орландо Сити", "Венеция", "Мельбурн Виктори" и "Адана Демирспор". 

Самым конечным пунктом его пребывания стала португальская "Эштрелу".

За сборную Португалии Нани сыграл 112 матчей и выиграл чемпионат Европы 2016 года.

Между тем девять казахстанских боксеров нашей мужской сборной вышли в финал ЧА-2024.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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