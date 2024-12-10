Казахстанка Виктория Графеева впервые стала чемпионкой Азии по боксу

10 декабря в тайском городе Чиангмай стартовали финальные поединки азиатского первенства по боксу среди женщин. И первой на ринг из казахстанской сборной поднялась Виктория Графеева, которая сумела одолеть китаянку Цян Ли, сообщает Zakon.kz.

Наша боксерша с самого старта взяла "бразды правления" в свои руки и уверенно довела бой до победного конца.

Судьи абсолютным большинством подняли руки алматинской спортсменке, которая в первый раз взяла "золото" азиатского чемпионата.

Шанс подняться на высшую ступень пьедестала почета ЧА-2024 будет еще у четырех казахстанок в боях:

Аида Абикеева (63) – Лин Ха (Вьетнам);

Наталья Богданова (70) – Байсон Маникон (Таиланд);

Гульсая Ержан (81) – Карине Айрапетян (Украина);

Ельдана Талипова (+81) – Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

Перед встречей алматинской боксерши прошли финальные битвы в пяти весовых категориях, где три золотые медали достались хозяйкам ринга, а две увезут представительницы Узбекистана.

11 декабря в Чиангмае начнутся финальные поединки у мужчин, где за ценные призы поспорят девять казахстанских боксеров.