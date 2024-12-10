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Спорт

Казахстанка Виктория Графеева впервые стала чемпионкой Азии по боксу

Бокс ЧА-2024 Финал, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 14:22 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
10 декабря в тайском городе Чиангмай стартовали финальные поединки азиатского первенства по боксу среди женщин. И первой на ринг из казахстанской сборной поднялась Виктория Графеева, которая сумела одолеть китаянку Цян Ли, сообщает Zakon.kz.

Наша боксерша с самого старта взяла "бразды правления" в свои руки и уверенно довела бой до победного конца.

Судьи абсолютным большинством подняли руки алматинской спортсменке, которая в первый раз взяла "золото" азиатского чемпионата.

Шанс подняться на высшую ступень пьедестала почета ЧА-2024 будет еще у четырех казахстанок в боях:

  • Аида Абикеева (63) – Лин Ха (Вьетнам);
  • Наталья Богданова (70) – Байсон Маникон (Таиланд);
  • Гульсая Ержан (81) – Карине Айрапетян (Украина);
  • Ельдана Талипова (+81) – Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

Перед встречей алматинской боксерши прошли финальные битвы в пяти весовых категориях, где три золотые медали достались хозяйкам ринга, а две увезут представительницы Узбекистана.

11 декабря в Чиангмае начнутся финальные поединки у мужчин, где за ценные призы поспорят девять казахстанских боксеров.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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