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Спорт

Женская команда Казахстана по гандболу завоевала "бронзу" на чемпионате Азии

Женская команда Казахстана по гандболу завоевала &quot;бронзу&quot; на чемпионате Азии, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 23:39 Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по гандболу завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии среди женщин в Нью-Дели (Индия), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, в матче за третье место наши спортсменки сыграли против Ирана. 

Встреча завершилась победой казахстанок со счетом 28-22.

Финал выиграла Япония, обыграв Южную Корею (25-24).

Ранее сообщалось, что в Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Команда Казахстана в стартовый день установила два рекорда страны.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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