Женская команда Казахстана по гандболу завоевала "бронзу" на чемпионате Азии
Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по гандболу завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии среди женщин в Нью-Дели (Индия), сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы НОК РК, в матче за третье место наши спортсменки сыграли против Ирана.
Встреча завершилась победой казахстанок со счетом 28-22.
Финал выиграла Япония, обыграв Южную Корею (25-24).
Ранее сообщалось, что в Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Команда Казахстана в стартовый день установила два рекорда страны.
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