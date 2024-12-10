Женская команда Казахстана по гандболу завоевала "бронзу" на чемпионате Азии

Команда Казахстана по гандболу завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии среди женщин в Нью-Дели (Индия), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, в матче за третье место наши спортсменки сыграли против Ирана.

Встреча завершилась победой казахстанок со счетом 28-22.

Финал выиграла Япония, обыграв Южную Корею (25-24).

Ранее сообщалось, что в Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Команда Казахстана в стартовый день установила два рекорда страны.