Кто выступит от Казахстана в финале мужского ЧА-2024 по боксу

11 декабря в Чиангмае (Таиланд) пройдет заключительный день азиатского первенства по боксу среди мужчин. В девяти финалах этого турнира на ринге можно будет увидеть казахстанских спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Можно сказать, что финальный день будет противостоянием боксеров Казахстана и Узбекистана, которые сойдутся в решающих поединках семи весовых категорий.

Всего на ринге Чиангмая 11 декабря будет разыграно 13 золотых медалей, за девять из которых поспорят казахстанские мастера кожаной перчатки.

48 кг: Санжар Ташкенбай – Шодиержон Меликузиев.

54 кг: Махмуд Сабырхан – Шахзод Музаффаров.

57 кг: Оразбек Асылкулов – Миразизбек Мирзахалилов.

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

67 кг: Дулат Бекбауов – Мужибилло Турсунов.

71 кг: Аблайхан Жусупов – Хавасбек Асадуллаев.

75 кг: Диас Молжигитов – Джавохир Умматалиев.

86 кг: Бекзат Нурдаулетов – Джасурбек Юлдошев.

92 кг: Сагындык Тогамбай – Парвиз Каримов (Таджикистан).

+92 кг: Айбек Оралбай – Абудурешити Ремула (Китай).

Старт первого финала с участием Санжара Ташкенбая запланирован на 12:00 по казахстанскому времени.

Пока мужчины-боксеры готовятся к выходу на ринг, представители женской сборной Казахстана триумфально закончили ЧА-2024, завоевав пять наград высшего достоинства.