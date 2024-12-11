Кто выступит от Казахстана в финале мужского ЧА-2024 по боксу
Можно сказать, что финальный день будет противостоянием боксеров Казахстана и Узбекистана, которые сойдутся в решающих поединках семи весовых категорий.
Всего на ринге Чиангмая 11 декабря будет разыграно 13 золотых медалей, за девять из которых поспорят казахстанские мастера кожаной перчатки.
48 кг: Санжар Ташкенбай – Шодиержон Меликузиев.
54 кг: Махмуд Сабырхан – Шахзод Музаффаров.
57 кг: Оразбек Асылкулов – Миразизбек Мирзахалилов.
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
67 кг: Дулат Бекбауов – Мужибилло Турсунов.
71 кг: Аблайхан Жусупов – Хавасбек Асадуллаев.
75 кг: Диас Молжигитов – Джавохир Умматалиев.
86 кг: Бекзат Нурдаулетов – Джасурбек Юлдошев.
92 кг: Сагындык Тогамбай – Парвиз Каримов (Таджикистан).
+92 кг: Айбек Оралбай – Абудурешити Ремула (Китай).
Старт первого финала с участием Санжара Ташкенбая запланирован на 12:00 по казахстанскому времени.
Пока мужчины-боксеры готовятся к выходу на ринг, представители женской сборной Казахстана триумфально закончили ЧА-2024, завоевав пять наград высшего достоинства.