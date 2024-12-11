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Спорт

Кто выступит от Казахстана в финале мужского ЧА-2024 по боксу

Бокс ЧА-2024 Таиланд, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 09:46 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
11 декабря в Чиангмае (Таиланд) пройдет заключительный день азиатского первенства по боксу среди мужчин. В девяти финалах этого турнира на ринге можно будет увидеть казахстанских спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Можно сказать, что финальный день будет противостоянием боксеров Казахстана и Узбекистана, которые сойдутся в решающих поединках семи весовых категорий.

Всего на ринге Чиангмая 11 декабря будет разыграно 13 золотых медалей, за девять из которых поспорят казахстанские мастера кожаной перчатки.

48 кг: Санжар Ташкенбай – Шодиержон Меликузиев.

54 кг: Махмуд Сабырхан – Шахзод Музаффаров. 

57 кг: Оразбек Асылкулов – Миразизбек Мирзахалилов.

Бокс Финал ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 09:46

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

67 кг: Дулат Бекбауов – Мужибилло Турсунов.

71 кг: Аблайхан Жусупов – Хавасбек Асадуллаев.

75 кг: Диас Молжигитов – Джавохир Умматалиев.

86 кг: Бекзат Нурдаулетов – Джасурбек Юлдошев.

92 кг: Сагындык Тогамбай – Парвиз Каримов (Таджикистан).

+92 кг: Айбек Оралбай – Абудурешити Ремула (Китай). 

Старт первого финала с участием Санжара Ташкенбая запланирован на 12:00 по казахстанскому времени.

Пока мужчины-боксеры готовятся к выходу на ринг, представители женской сборной Казахстана триумфально закончили ЧА-2024, завоевав пять наград высшего достоинства.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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