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Олимпийский призер Сакен Бибосынов остался без медали ЧА-2024 по боксу

Бокс Поражение ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 13:46 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
6 декабря на азиатском первенстве по боксу в городе Чиангмай (Таиланд) проходит седьмой день соревнований, где от сборной Казахстана на ринг поднимутся пять спортсменов за проход в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

К этой минуте уже два наших боксера провели свои поединки, и один из них завершился неудачей для нас. Путевку в полуфинал ЧА-2024 не смог завоевать бронзовый медалист Токийской Олимпиады Сакен Бибосынов, который уступил представителю Узбекистана Асылбеку Жалилову.

Зато порадовал своих болельщиков один из лидеров казахстанской сборной Санжар Ташкенбай, переигравший таджика Мехрона Шафиева.

Помимо вышеперечисленных спортсменов, 6 декабря ждем гарантированных наград от Махмуда Сабырхана (54 кг), Мухаммедсабыра Базарбайулы (63,5 кг) и Сагындыка Тогамбая (92 кг).

К данному моменту в копилке казахстанских мастеров кожаной перчатки насчитывается 16 медалей, и все они пока бронзового качества, которые далее могут превратиться в другие более ценные призы. 

Плюс не забываем про досрочный финал у Елдана Талипова в весе +81 кг.

Тем временем в Майами (США) прошла жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу с участием будущего президента этой страны Дональда Трампа и его семьи.  

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