#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
508.05
534.82
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
508.05
534.82
5.06
Спорт

Сразу шесть рекордов установлено в первый день ЧМ-2024 по плаванию

Плавание ЧМ 6 рекордов, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 10:34 Фото: Instagram/world_aquatics
10 декабря в Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде. И в первый же день этих соревнований были переписаны мировые рекорды в шести дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

Как информирует World Aquatics, канадская пловчиха Саммер Макинтош победила на дистанции 400 метров вольным стилем с новым результатом – 3.50,25.

Она улучшила рекорд двухгодичной давности китаянки Ли Бинцзе (3.51,30).

Американка Гретхен Уолш в полуфинале на 50 метров баттерфляем побила собственный мировой рекорд, который сейчас составляет 23,94.

Кейт Дугласс (США) в финале на 200 метров комплексом финишировала первой с лучшим показателем в мире – 2.01,63 секунды.

Швейцарский спортсмен Ноэ Понти в полуфинале программы на 50 метров баттерфляем обновил свой же мировой рекорд, который теперь зафиксирован на цифрах 21,43.

В первый день мирового первенства сразу два мировых рекорда оформили эстафетные команды США. 

Женская и мужская сборные США были лучшими на 4х100 метров вольным стилем, показав на табло 3.25,01 и 3.01,66, соответственно.

В бассейне Будапешта 10 декабря также отличились казахстанские пловцы, которые установили два рекорда нашей страны на ЧМ-2024.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Салах упрочил лидерство в рейтинге бомбардиров ведущих лиг Европы
Спорт
11:50, Сегодня
Салах упрочил лидерство в рейтинге бомбардиров ведущих лиг Европы
Кто выступит от Казахстана в финале мужского ЧА-2024 по боксу
Спорт
09:46, Сегодня
Кто выступит от Казахстана в финале мужского ЧА-2024 по боксу
Скандальная боксерша вытеснила Роналду и Месси из топ-5 популярных спортсменов
Спорт
04:40, 11 декабря 2024
Скандальная боксерша вытеснила Роналду и Месси из топ-5 популярных спортсменов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: