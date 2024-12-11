Сразу шесть рекордов установлено в первый день ЧМ-2024 по плаванию

10 декабря в Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде. И в первый же день этих соревнований были переписаны мировые рекорды в шести дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

Как информирует World Aquatics, канадская пловчиха Саммер Макинтош победила на дистанции 400 метров вольным стилем с новым результатом – 3.50,25.

Она улучшила рекорд двухгодичной давности китаянки Ли Бинцзе (3.51,30).

Американка Гретхен Уолш в полуфинале на 50 метров баттерфляем побила собственный мировой рекорд, который сейчас составляет 23,94.

Кейт Дугласс (США) в финале на 200 метров комплексом финишировала первой с лучшим показателем в мире – 2.01,63 секунды.

Швейцарский спортсмен Ноэ Понти в полуфинале программы на 50 метров баттерфляем обновил свой же мировой рекорд, который теперь зафиксирован на цифрах 21,43.

В первый день мирового первенства сразу два мировых рекорда оформили эстафетные команды США.

Женская и мужская сборные США были лучшими на 4х100 метров вольным стилем, показав на табло 3.25,01 и 3.01,66, соответственно.

В бассейне Будапешта 10 декабря также отличились казахстанские пловцы, которые установили два рекорда нашей страны на ЧМ-2024.

