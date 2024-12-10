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Спорт

Все результаты первого игрового дня шестого тура в Лиге Чемпионов

Лига чемпионов: итоги 11 декабря, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 03:00 Фото: instagram.com/realmadrid
11 декабря завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались украинский "Шахтёр" и мюнхенская "Бавария", немецкий "Байер" и итальянский "Интер" и другие, сообщает Zakon.kz.

Что касается "Шахтёра" и мюнхенской "Баварии", то игра проходила на стадионе "АуфШальке" в Гельзенкирхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Халил Мелер (Турция). Матч завершился со счетом 5:1 в пользу "Баварии".

Остальные результаты представлены в турнирной таблице.

Стали известны все результаты первого игрового дня 6 тура в Лиге Чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 03:00

Фото: Telegram-канал "Футбол 24/7 | Лига Чемпионов fans"

Ранее стало известно, что "Реал" в гостях победил "Аталанту" в матче Лиги чемпионов, а английский футбольный клуб "Ливерпуль" в Испании сыграл с "Жироной" в рамках Лиги чемпионов.

Аксинья Титова
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