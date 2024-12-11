Боксер Махмуд Сабырхан впервые завоевал "золото" Чемпионата Азии

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

11 декабря на ринг Чиангмая (Таиланд) поднялся один из лидеров казахстанской сборной по боксу Махмуд Сабырхан (54 кг). Чемпион мира прошлого года со второй попытки сумел взять высшую награду азиатского первенства, сообщает Zakon.kz.

Серебряный призер ЧА-2022 Сабырхан в битве за первое место тайского турнира победил представителя Узбекистана Шахзода Музаффарова. Публикация от Kazakhstan Boxing Federation (@boxingkazakhstan) Тем самым Махмуд сравнял счет финальном противостоянии между Казахстаном и Узбекистаном – 1:1. Немного ранее Санжар Ташкенбай проиграл свой решающий поединок. Далее по расписанию ждем матчей с участием других казахстанских боксеров: 57 кг: Оразбек Асылкулов – Миразизбек Мирзахалилов.

– Миразизбек Мирзахалилов. 67 кг: Дулат Бекбауов – Мужибилло Турсунов.

– Мужибилло Турсунов. 71 кг: Аблайхан Жусупов – Хавасбек Асадуллаев.

– Хавасбек Асадуллаев. 75 кг: Диас Молжигитов – Джавохир Умматалиев.

– Джавохир Умматалиев. 86 кг: Бекзат Нурдаулетов – Джасурбек Юлдошев.

– Джасурбек Юлдошев. 92 кг: Сагындык Тогамбай – Парвиз Каримов (Таджикистан).

– Парвиз Каримов (Таджикистан). +92 кг: Айбек Оралбай – Абудурешити Ремула (Китай). Тем временем в Будапеште стартовал ЧМ-2024 по плаванию, где уже установлено шесть рекордов.

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