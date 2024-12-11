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Спорт

Диас Молжигитов остался без "золота" ЧА-2024 по боксу

Бокс Финал ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 15:19 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Шестое финальное противостояние боксеров Казахстана и Узбекистана в рамках азиатского первенства осталось за представителями соседней страны, сообщает Zakon.kz.

В решающем бою весовой категории до 75 кг наш Диас Молжигитов уступил победу Джавохиру Умматалиеву.

Узбекский боксер с хорошим перевесом сумел переиграть казахстанца и довел счет финальных битв до 5:1 в пользу своей команды.

Несмотря на оставшиеся еще три поединка с участием членов сборной Казахстана, спортсмены Узбекистана займут первое место по количеству высших наград.

А нашим болельщикам 11 декабря остается ждать выхода трех наших боксеров в финале ЧА-2024:

86 кг: Бекзат Нурдаулетов – Джасурбек Юлдошев.

92 кг: Сагындык Тогамбай – Парвиз Каримов (Таджикистан).

+92 кг: Айбек Оралбай – Абудурешити Ремула (Китай). 

Между тем, накануне казахстанский тяжелоатлет Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль на ЧМ-2024 в Манаме (Бахрейн).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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