Диас Молжигитов остался без "золота" ЧА-2024 по боксу

Шестое финальное противостояние боксеров Казахстана и Узбекистана в рамках азиатского первенства осталось за представителями соседней страны, сообщает Zakon.kz.

В решающем бою весовой категории до 75 кг наш Диас Молжигитов уступил победу Джавохиру Умматалиеву.

Узбекский боксер с хорошим перевесом сумел переиграть казахстанца и довел счет финальных битв до 5:1 в пользу своей команды.

Несмотря на оставшиеся еще три поединка с участием членов сборной Казахстана, спортсмены Узбекистана займут первое место по количеству высших наград.

А нашим болельщикам 11 декабря остается ждать выхода трех наших боксеров в финале ЧА-2024:

86 кг: Бекзат Нурдаулетов – Джасурбек Юлдошев.

92 кг: Сагындык Тогамбай – Парвиз Каримов (Таджикистан).

+92 кг: Айбек Оралбай – Абудурешити Ремула (Китай).

Между тем, накануне казахстанский тяжелоатлет Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль на ЧМ-2024 в Манаме (Бахрейн).

