Диас Молжигитов остался без "золота" ЧА-2024 по боксу
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Шестое финальное противостояние боксеров Казахстана и Узбекистана в рамках азиатского первенства осталось за представителями соседней страны, сообщает Zakon.kz.
В решающем бою весовой категории до 75 кг наш Диас Молжигитов уступил победу Джавохиру Умматалиеву.
Узбекский боксер с хорошим перевесом сумел переиграть казахстанца и довел счет финальных битв до 5:1 в пользу своей команды.
Несмотря на оставшиеся еще три поединка с участием членов сборной Казахстана, спортсмены Узбекистана займут первое место по количеству высших наград.
А нашим болельщикам 11 декабря остается ждать выхода трех наших боксеров в финале ЧА-2024:
86 кг: Бекзат Нурдаулетов – Джасурбек Юлдошев.
92 кг: Сагындык Тогамбай – Парвиз Каримов (Таджикистан).
+92 кг: Айбек Оралбай – Абудурешити Ремула (Китай).
Между тем, накануне казахстанский тяжелоатлет Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль на ЧМ-2024 в Манаме (Бахрейн).
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