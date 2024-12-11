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Спорт

Казахстан проиграл еще один финальный бой Узбекистану на ЧА-2024 по боксу

Бокс Финал ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 14:32 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
11 декабря на ринге Чингмая (Таиланд) состоялся четвертый финальный поединок с участием боксеров Казахстана и Узбекистана в рамках континентального первенства, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче за "золото" ЧА-2024 встретились Дулат Бекбауов и узбекистанец Мужибилло Турсунов. Их бой в весовой категории до 67 кг завершился минимальным успехом представителя соседней республики.

Тем самым, к этой минуте финальное противостояние между Казахстаном и Узбекистаном находится на стороне нашего соперника – 3:1. Ранее потерпели неудачу Санжар Ташкенбай и Оразбек Асылкулов, выиграл только Махмуд Сабырхан.

Впереди казахстанских болельщиков ждет еще пять поединков с участием наших мастеров кожаной перчатки:

71 кг: Аблайхан Жусупов – Хавасбек Асадуллаев.

75 кг: Диас Молжигитов – Джавохир Умматалиев.

86 кг: Бекзат Нурдаулетов – Джасурбек Юлдошев.

92 кг: Сагындык Тогамбай – Парвиз Каримов (Таджикистан).

+92 кг: Айбек Оралбай – Абудурешити Ремула (Китай). 

Тем временем, главный голеадор ФК "Ливерпуль" Мохамед Салах упрочил лидерство в рейтинге бомбардиров ведущих лиг Европы

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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