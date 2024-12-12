Стартовал матч "Астана" – "Челси": англичане забили первый гол
Фото: скриншот видео
На Центральном стадионе Алматы в 20:30 начался матч английского футбольного клуба "Челси" против "Астаны", сообщает Zakon.kz.
Несмотря на холод и замерзшие сиденья, желающих посмотреть матч очень много.
Соперники вышли на поле и разошлись по своим сторонам.
Стартовый состав "Астаны" против "Челси":
Между тем Марк Гуи помог "Челси" открыть счет в матче на 14-й минуте.
Ранее в связи с ажиотажем полиция предупредила о возможных мошенничествах с продажей билетов.
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