Стартовал матч "Астана" – "Челси": англичане забили первый гол

На Центральном стадионе Алматы в 20:30 начался матч английского футбольного клуба "Челси" против "Астаны", сообщает Zakon.kz.

Несмотря на холод и замерзшие сиденья, желающих посмотреть матч очень много.

Соперники вышли на поле и разошлись по своим сторонам.

Стартовый состав "Астаны" против "Челси":





Между тем Марк Гуи помог "Челси" открыть счет в матче на 14-й минуте.

Ранее в связи с ажиотажем полиция предупредила о возможных мошенничествах с продажей билетов.