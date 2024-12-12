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Спорт

Стартовал матч "Астана" – "Челси": англичане забили первый гол

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 20:49 Фото: скриншот видео
На Центральном стадионе Алматы в 20:30 начался матч английского футбольного клуба "Челси" против "Астаны", сообщает Zakon.kz.

Несмотря на холод и замерзшие сиденья, желающих посмотреть матч очень много.

Соперники вышли на поле и разошлись по своим сторонам.

Стартовый состав "Астаны" против "Челси":

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 20:49


Между тем Марк Гуи помог "Челси" открыть счет в матче на 14-й минуте.

Ранее в связи с ажиотажем полиция предупредила о возможных мошенничествах с продажей билетов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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