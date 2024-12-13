Сборная Казахстана по футзалу обыграла Албанию в отборе на Евро-2026
Фото: kff.kz
Сборная Казахстана по футзал 13 декабря успешно стартовала в отборочном турнире на Евро-2026, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в первом туре группы 6 подопечные Рикардо Кака одержали победу над сборной Албании. Матч прошел в Олимпийском парке Тираны и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
Голы в составе казахстанской команды забили Лео и Акжол Дарибай.
Соперниками Казахстана в группе также являются сборные Дании и Армении. Следующие матчи станут важным шагом для команды в борьбе за выход на чемпионат Европы.
Ранее "Кайрат" узнал соперников по Гранд-финалу Лиги чемпионов по футзалу.
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