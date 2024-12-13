Сборная Казахстана по футзалу обыграла Албанию в отборе на Евро-2026

Сборная Казахстана по футзал 13 декабря успешно стартовала в отборочном турнире на Евро-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в первом туре группы 6 подопечные Рикардо Кака одержали победу над сборной Албании. Матч прошел в Олимпийском парке Тираны и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голы в составе казахстанской команды забили Лео и Акжол Дарибай.

Соперниками Казахстана в группе также являются сборные Дании и Армении. Следующие матчи станут важным шагом для команды в борьбе за выход на чемпионат Европы.

Ранее "Кайрат" узнал соперников по Гранд-финалу Лиги чемпионов по футзалу.