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"Кайрат" узнал соперников по Гранд-финалу Лиги чемпионов по футзалу

Футзал Соперники Гранд-финал, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 10:37 Фото: Instagram/drs_kz
В ночь на 1 декабря определились участники будущего "Финала Четырех" Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Среди них казахстанский "Кайрат", который теперь сразится за главный трофей с испанскими коллективами "Пальма" и "Картахена", плюс португальский "Спортинг", сообщает Zakon.kz.

Состав участников предстоящего "Финала Четырех" стал известен после окончания всех игр Элитного раунда футзальной Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. 

Четыре путевки разыгрывали среди 16 команд, которые были разделены на четыре подгруппы. И в этом отборе были два казахстанских коллектива: "Семей" – чемпион Казахстана, и "Кайрат" – серебряный призер прошлого республиканского первенства.

Восточноказахстанская дружина, несмотря на две победы, заняла второе место в своей подгруппе, пропустив вперед себя испанскую "Пальму", действующего победителя Лиги чемпионов.

А вот "Кайрат" выступил блестяще, одержав три победы из трех возможных. Алматинцы первыми из всех команд гарантировали себе место в Гранд-финале за тур до окончания Элитного раунда.

Самый титулованный клуб Казахстана не стал расслабляться и напоследок разгромил "Динамо" из Загреба (5:1). 

"Финал Четырех" Лиги чемпионов УЕФА пройдет с 1 по 4 мая 2025 года на площадке одной из команд-участниц. Помимо нашей команды, в борьбу за трофей вступят "Спортинг" (Португалия), "Пальма" и "Картахена" (оба Испания). Место проведения будущего турнира определится чуть позже.

По информации некоторых СМИ, будущий Гранд-финал может принять Алматы, администрация "Кайрата"  уже подала заявку в УЕФА.

Между тем 30 ноября казахстанская сборная по боксу с победы стартовала на чемпионате Азии в Таиланде.

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