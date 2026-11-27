УЕФА начал расследования после двух матчей Лиги Европы
Фото: pexels
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с обращением в связи с несколькими случаями беспорядков на матчах, сообщает Zakon.kz.
27 ноября 2026 года в УЕФА выступили с осуждением случаев насилия, беспорядков и столкновений болельщиков, которые произошли днем ранее во матчей между "Олимпик Марсель" и софийским "Левски", а также между "Бешикташем" и "Хапоэлем" из Беэр-Шевы.
"Насилию, агрессии, ненависти и любым формам провокационного, дискриминационного или экстремистского поведения нет места в футболе. Соревнования под эгидой УЕФА основаны на принципах уважения, честной игры, добросовестности и безопасности. События, произошедшие на вышеупомянутых матчах, противоречат этим фундаментальным ценностям и цели УЕФА, закрепленной в его уставе, – проводить футбольные матчи в духе мира, взаимного уважения и спортивной честности", – говорится в официальном обращении.
Сообщается, что организация назначила инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследований инцидентов и изучения всех имеющихся доказательств для установления соответствующих фактов и обстоятельств в соответствии с применимыми нормативными актами УЕФА.
Дополнительная информация по этим вопросам будет предоставлена после проверки.
Ранее стало известно, что 11 фанатов ФК "Левски" пострадали после атаки болельщиков "Марселя".
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