Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с обращением в связи с несколькими случаями беспорядков на матчах, сообщает Zakon.kz.

27 ноября 2026 года в УЕФА выступили с осуждением случаев насилия, беспорядков и столкновений болельщиков, которые произошли днем ранее во матчей между "Олимпик Марсель" и софийским "Левски", а также между "Бешикташем" и "Хапоэлем" из Беэр-Шевы.

"Насилию, агрессии, ненависти и любым формам провокационного, дискриминационного или экстремистского поведения нет места в футболе. Соревнования под эгидой УЕФА основаны на принципах уважения, честной игры, добросовестности и безопасности. События, произошедшие на вышеупомянутых матчах, противоречат этим фундаментальным ценностям и цели УЕФА, закрепленной в его уставе, – проводить футбольные матчи в духе мира, взаимного уважения и спортивной честности", – говорится в официальном обращении.

Сообщается, что организация назначила инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследований инцидентов и изучения всех имеющихся доказательств для установления соответствующих фактов и обстоятельств в соответствии с применимыми нормативными актами УЕФА.

Дополнительная информация по этим вопросам будет предоставлена после проверки.

Ранее стало известно, что 11 фанатов ФК "Левски" пострадали после атаки болельщиков "Марселя".