Казахстанского тяжелоатлета сняли с ЧМ из-за травмы

Казахстанскому тяжелоатлету Андасу Самарканову не удалось выиграть медаль на первом чемпионате мира в его карьере, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен не смог сделать ни одного подхода в весовой категории до 109 кг, так как во время первой же попытки в рывке он травмировал спину. Врачи во время паузы пытались восстановить его для борьбы, но боль никуда не ушла, и тренерский штаб команды решил снять представителя Жетысуской области с соревнования.

Таким образом, мужская сборная Казахстана под руководством Даурена Бекмуханбетова завершила свое выступление на чемпионате мира с одним "серебром" (Алексей Чуркин – 81 кг) и двумя золотыми медалями (Нургиса Адилетулы – 96 кг, Артём Антропов – 102 кг). Это лучший результат команды за последние девять лет. Более того, на ЧМ-2023 у нее вообще не было наград.