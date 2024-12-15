Сборная мира уверенно победила сборную Казахстана на элитном турнире по хоккею
Фото: пресс-служба КФХ
Сборная Казахстана и сборная мира встретились на Кубке первого канала, сообщает Zakon.kz.
На Кубке Первого канала казахстанской сборной по хоккею противостояла сборная мира.
Счет открыл Даурандо, а преимущество скоро удвоил Хмелевский. Третья шайба на счету Эндроффа. В свою очередь казахстанцы смогли отыграть лишь одну шайбу совместными усилиями Бойко и Александрова. Итоговый счет: 1:3.
Таким образом, сборная Казахстана занимает последнее место в турнирной таблице. Первая идет Беларусь, следом Россия, а за ними сборная мира и Казахстана.
Ранее сообщалось, что казахстанские спасатели стали призерами на чемпионате мира по ММА в Индонезии.
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