Сборная мира уверенно победила сборную Казахстана на элитном турнире по хоккею

Сборная Казахстана и сборная мира встретились на Кубке первого канала, сообщает Zakon.kz.

На Кубке Первого канала казахстанской сборной по хоккею противостояла сборная мира.

Счет открыл Даурандо, а преимущество скоро удвоил Хмелевский. Третья шайба на счету Эндроффа. В свою очередь казахстанцы смогли отыграть лишь одну шайбу совместными усилиями Бойко и Александрова. Итоговый счет: 1:3.

Таким образом, сборная Казахстана занимает последнее место в турнирной таблице. Первая идет Беларусь, следом Россия, а за ними сборная мира и Казахстана.

Ранее сообщалось, что казахстанские спасатели стали призерами на чемпионате мира по ММА в Индонезии.

