"Реал" вырвал победу у "Манчестер Сити"

Ночью 12 февраля на английском стадионе "Этихад" хозяева поля "Манчестер Сити" сыграли против мадридского "Реала" в первом стыковом матче Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Задолго до встречи фанаты футбола и просто ценители спорта пребывали в напряженном ожидании спортивного состязания между этими командами. Ведь на радость азартным болельщикам жеребьевка свела двух топов.

Фото: Instagram/championsleague

В итоге "Реал" забил два гола за шесть минут и вырвал победу у "Манчестер Сити" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе "Манчестер Сити" дубль оформил Эрлинг Холанд, который сначала отличился с передачи Йошко Гвардиола, а потом реализовал пенальти за фол на Филе Фодене. У "Реала" по голу на свой счет записали Килиан Мбаппе, а также Браим Диас и Джуд Беллингем, отличившиеся на 86-й и 92-й минутах соответственно.

Ответная игра пройдет в Мадриде через неделю.

Часами ранее "ПСЖ" разгромил "Брест" в первом стыковом матче Лиги чемпионов.