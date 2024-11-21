Появилась информация о возможном переходе немецкой звезды в "Ман Сити"

21-летний атакующий полузащитник немецкого клуба "Байер" Флориан Вирц в следующем сезоне может стать игроком английского "Манчестер Сити" за 120 млн евро, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Caught Offside, лидер Бундестим может прийти на замену бельгийцу Кевину Де Брюйне, у которого скоро закончится контракт с "горожанами".

Талантливый футболист планирует надеть майку английского клуба и выходить в основном составе, чем сидеть в запасе у таких топов, как "Реал" и "Баварии", которые считаются основными кандидатами на подписание Виртца.

Фото: Instagram/flowirtz

В текущем сезоне Флориан Вирц сыграл 23 матча во всех турнирах как за клуб, так и сборную. В этих встречах он забил 10 голов и отдал три передачи.

Рыночная стоимость немецкого футболиста оценивается в 130 млн евро.

Звезда Виртца зажглась в прошлом сезоне, когда он привел "Байер" к дебютному чемпионству в Бундеслиге. Плюс "аптекари" оформили первый золотой дубль в 120-летней истории клуба.