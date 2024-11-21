Появилась информация о возможном переходе немецкой звезды в "Ман Сити"
По сведениям Caught Offside, лидер Бундестим может прийти на замену бельгийцу Кевину Де Брюйне, у которого скоро закончится контракт с "горожанами".
Талантливый футболист планирует надеть майку английского клуба и выходить в основном составе, чем сидеть в запасе у таких топов, как "Реал" и "Баварии", которые считаются основными кандидатами на подписание Виртца.
Фото: Instagram/flowirtz
В текущем сезоне Флориан Вирц сыграл 23 матча во всех турнирах как за клуб, так и сборную. В этих встречах он забил 10 голов и отдал три передачи.
Рыночная стоимость немецкого футболиста оценивается в 130 млн евро.
Звезда Виртца зажглась в прошлом сезоне, когда он привел "Байер" к дебютному чемпионству в Бундеслиге. Плюс "аптекари" оформили первый золотой дубль в 120-летней истории клуба.