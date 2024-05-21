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Перспективный футболист Виртц получил ряд призов от Бундеслиги

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 18:02 Фото: Instagram/flowirtz27
Ведущий полузащитник немецкого футбольного клуба "Байер" Флориан Виртц признан лучшим игроком нынешнего сезона Бундеслиги. В активе 21-летнего хавбека 11 голов и 11 передач в 32-х матчах чемпионата Германии, сообщает Zakon.kz.

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Полузащитник "аптекарей" получил приз лучшего футболиста чемпионата Германии по итогам голосования болельщиков. Талантливого игрока также включили в символическую сборную Бундеслиги.

Виртц по ходу сезона трижды признавался лучшим игроком месяца: в октябре, декабре и феврале.

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 18:02

Фото: Instagram/flowirtz27

Талант Флориана давно оценен топ-клубами Европы, которые сейчас ведут охоту за ним, и в первую очередь это мадридский "Реал", планирующий забрать немца к себе в 2025 году. Рыночную стоимость футболиста оценивают в 100 млн евро. 

Вирц в составе "Байера" впервые в истории завоевал титул Бундеслиги. Плюс к этому он может поднять трофеи Лиги Европы УЕФА и Кубка Германии.

Атакующему полузащитнику 3 мая исполнился 21 год, и он является ведущей фигурой во всех ключевых статистических данных до сих пор не побежденной команды Хаби Алонсо.

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