Янис Тимма: клуб "Зенит" выразил соболезнование

Баскетбольный клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким экс-игрока "Зенита" Яниса Тиммы, сообщает Zakon.kz.

17 декабря пресс-служба "Зенита" опубликовало соболезнование в своем Telegram-канале.

В 2010 году Тимма завоевал бронзу на юношеском чемпионате Европы вместе со сборной Латвии. Начав карьеру на родине, он выступал за "Лиепаяс Лаувас", "Вентспилс" и ВЭФ. В 2013 году его выбрали на драфте НБА под 60-м номером – "Мемфис Гриззлиз". Однако, как это часто бывает с европейскими игроками, шанса поиграть в НБА он так и не получил.

Тем не менее Тимма проявил себя в Европе. В 2015 году он присоединился к петербургскому "Зениту", где провел два успешных сезона и стал любимцем болельщиков. В 2017 году он достиг пика своей карьеры и перешёл в Евролигу, где выступал за такие клубы, как "Баскония" и "Олимпиакос".

17 декабря Яниса Тимму нашли мертвым в Москве.