#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
524.66
550.21
5.09
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
524.66
550.21
5.09
Спорт

Янис Тимма: клуб "Зенит" выразил соболезнование

Зенит, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 02:12 Фото: Instagram/janis.timma
Баскетбольный клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким экс-игрока "Зенита" Яниса Тиммы, сообщает Zakon.kz.

17 декабря пресс-служба "Зенита" опубликовало соболезнование в своем Telegram-канале.

В 2010 году Тимма завоевал бронзу на юношеском чемпионате Европы вместе со сборной Латвии. Начав карьеру на родине, он выступал за "Лиепаяс Лаувас", "Вентспилс" и ВЭФ. В 2013 году его выбрали на драфте НБА под 60-м номером – "Мемфис Гриззлиз". Однако, как это часто бывает с европейскими игроками, шанса поиграть в НБА он так и не получил.

Тем не менее Тимма проявил себя в Европе. В 2015 году он присоединился к петербургскому "Зениту", где провел два успешных сезона и стал любимцем болельщиков. В 2017 году он достиг пика своей карьеры и перешёл в Евролигу, где выступал за такие клубы, как "Баскония" и "Олимпиакос".

17 декабря Яниса Тимму нашли мертвым в Москве.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Стало известно имя лучшего футболиста 2024 года
Спорт
23:33, 17 декабря 2024
Стало известно имя лучшего футболиста 2024 года
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик временно отстранен от игры
Спорт
17:33, 17 декабря 2024
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик временно отстранен от игры
Неймар предупредил коллег о скором переходе в "Интер Майами" к Месси
Спорт
16:18, 17 декабря 2024
Неймар предупредил коллег о скором переходе в "Интер Майами" к Месси
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: