Бывшая жена Яниса Тиммы прокомментировала смерть спортсмена

Бывшая жена Яниса Тиммы, Сана Оса, с которой он был в браке до Анны Седоковой, отреагировала на смерть баскетболиста, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в сторис Instagram она опубликовала трогательное фото баскетболиста с их общим сыном и подписала: "У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе".

Латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в Москве. Спортсмен скончался на 33-м году жизни. Последним профессиональным клубом Яниса Тиммы был испанский "Обрадойро", за который игрок выступал во второй половине сезона‑2023/24. В России Тимма играл за петербургский "Зенит", подмосковные "Химки" и казанский УНИКС.

Отношения баскетболитса с российской певицей Анна Седоковой начались в 2019 году и вскоре окрыленный любовью Тимма сделал предложение руки и сердца избраннице. Бывшая солистка "ВИА Гры" радовалась, что муж поладил с ее детьми. Дочь Алина говорила, что благодарна ему и называла Яниса хорошим человеком, хоть и не воспринимала его как отца. А у сына звезды Гектора сложилась особенная связь с отчимом.



Ранее сообщалось, что Анна Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа.

