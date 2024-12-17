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Культура и шоу-бизнес

Бывшая жена Яниса Тиммы прокомментировала смерть спортсмена

Бывшая жена Яниса Тиммы и мать его сына отреагировала на смерть спортсмена, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 22:05 Фото: Instagram/janis.timma
Бывшая жена Яниса Тиммы, Сана Оса, с которой он был в браке до Анны Седоковой, отреагировала на смерть баскетболиста, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в сторис Instagram она опубликовала трогательное фото баскетболиста с их общим сыном и подписала: "У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе"

Латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в Москве. Спортсмен скончался на 33-м году жизни. Последним профессиональным клубом Яниса Тиммы был испанский "Обрадойро", за который игрок выступал во второй половине сезона‑2023/24. В России Тимма играл за петербургский "Зенит", подмосковные "Химки" и казанский УНИКС.

Отношения баскетболитса с российской певицей Анна Седоковой начались в 2019 году и вскоре окрыленный любовью Тимма сделал предложение руки и сердца избраннице. Бывшая солистка "ВИА Гры" радовалась, что муж поладил с ее детьми. Дочь Алина говорила, что благодарна ему и называла Яниса хорошим человеком, хоть и не воспринимала его как отца. А у сына звезды Гектора сложилась особенная связь с отчимом.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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