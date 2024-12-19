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Культура и шоу-бизнес

Отец покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы высказался об Анне Седоковой

Отец покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы высказался об Анне Седоковой, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 08:56 Фото: Instagram/janis.timma
Райтис Тимма, баскетбольный тренер и отец латвийского игрока Яниса Тиммы, заявил, что ад в жизни известной певицы Анны Седоковой начался с ее вмешательства в их семью, сообщает Zakon.kz.

После того, как тело Тиммы было найдено 17 декабря в Москве на 33-м году жизни его отец дал комментарий об Анне Седоковой.

"Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом… Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью", – приводит слова Райтиса "РИА Новости".

Ранее сестра Яниса Тиммы оставила трогательный пост.

17 декабря 2024 года стало известно о кончине спортсмена. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. Его экс-супруга Анна Седокова оказалась в больнице из-за нервного срыва.

Аксинья Титова
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