Отец покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы высказался об Анне Седоковой

Райтис Тимма, баскетбольный тренер и отец латвийского игрока Яниса Тиммы, заявил, что ад в жизни известной певицы Анны Седоковой начался с ее вмешательства в их семью, сообщает Zakon.kz.

После того, как тело Тиммы было найдено 17 декабря в Москве на 33-м году жизни его отец дал комментарий об Анне Седоковой.



"Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом… Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью", – приводит слова Райтиса "РИА Новости".

Ранее сестра Яниса Тиммы оставила трогательный пост.

17 декабря 2024 года стало известно о кончине спортсмена. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. Его экс-супруга Анна Седокова оказалась в больнице из-за нервного срыва.