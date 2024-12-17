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Культура и шоу-бизнес

Бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в Москве

Бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 08:05 Фото: Instagram/janis.timma
Яниса Тимму, бывшего мужа российской певицы Анны Седоковой нашли мертвым в Москве. Спортсмен скончался на 33-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Тело спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы, в хостеле. Спустя неделю после развода с артисткой.

Латвийский баскетболист покончил с собой. Об этом 17 декабря сообщил источник «Известий».

"Рядом лежал телефон, на заставке – номер певицы и просьба ей позвонить", – сообщает издание.

Анна Седокова пока не отреагировала на сообщения о гибели бывшего избранника. В начале декабря певица развелась с баскетболистом. Несмотря на это, они поддерживали общение после расставания, автор песен даже приходила на его игру вместе с сыном, чтобы поддержать.

Только вчера Янис тепло поздравлял Анну с днем рождения, никто и не мог предположить, что сегодня его не станет.

Бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 08:05

Фото: Instagram/janis.timma

Отношения пары начались в 2019 году и вскоре окрыленный любовью Тимма сделал предложение руки и сердца избраннице. Бывшая солистка "ВИА Гры" радовалась, что муж поладил с ее детьми. Дочь Алина говорила, что благодарна ему и называла Яниса хорошим человеком, хоть и не воспринимала его как отца. А у сына звезды Гектора сложилась особенная связь с отчимом.

Артистка не скрывала, что их брак был непростым – они то расставались, то сходились вновь. Однако исполнительница приняла решение остановить эмоциональные качели.

К слову, мужья Анны Седоковой не впервые скоропостижно уходят из жизни. Белорусский и украинский футболист и тренер Валентин Белькевич умер 1 августа 2014 года на 42-м году жизни. Официальной причиной смерти названа тромбоэмболия, то есть закупорка кровеносного сосуда тромбом.

Ранее сообщалось, что нешуточный скандал разгорелся между Волочковой и Андреевой.

Аксинья Титова
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