Чемпионат Казахстана по боксу стартует 18 декабря

18 декабря в Центре имени Серика Сапиева города Караганды начинается чемпионат Казахстана по боксу, сообщает Zakon.kz.

За победу будут биться сильнейшие спортсмены страны. Всего для участия в чемпионате заявлено около 200 женщин и более 250 мужчин.

Участников первого дня соревнований опубликовала казахстанская Федерация бокса на своей странице в Instagram: Сырымбетов, Темиржанов, Зейнуллинов, Тольтаев, Аккалыков, Сабырхан младший и многие другие выступят уже сегодня.

Как передает Khabar SPORT, на открытие соревнований приглашены:

министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов;

президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин;

знаменитый боксер Рой Джонс и другие знаменитости.

Капитан женской сборной Казахстана по боксу и бронзовая призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай 17 декабря сообщила о прибытии в Караганду у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

Ко Дню Независимости беркутчи Казахстана встретились в Павлодарской области, чтобы определить сильнейших.