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Спорт

Чемпионат Казахстана по боксу стартует 18 декабря

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 04:34 Фото: Instagram/qaz_team_official
18 декабря в Центре имени Серика Сапиева города Караганды начинается чемпионат Казахстана по боксу, сообщает Zakon.kz.

За победу будут биться сильнейшие спортсмены страны. Всего для участия в чемпионате заявлено около 200 женщин и более 250 мужчин.

Участников первого дня соревнований опубликовала казахстанская Федерация бокса на своей странице в Instagram: Сырымбетов, Темиржанов, Зейнуллинов, Тольтаев, Аккалыков, Сабырхан младший и многие другие выступят уже сегодня.

Как передает Khabar SPORT, на открытие соревнований приглашены:

  • министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов;
  • президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин;
  • знаменитый боксер Рой Джонс и другие знаменитости.

Капитан женской сборной Казахстана по боксу и бронзовая призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай 17 декабря сообщила о прибытии в Караганду у себя в Instagram-сторис.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 04:34

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

Ко Дню Независимости беркутчи Казахстана встретились в Павлодарской области, чтобы определить сильнейших.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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