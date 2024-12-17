Чемпионат Казахстана по боксу стартует 18 декабря
Фото: Instagram/qaz_team_official
18 декабря в Центре имени Серика Сапиева города Караганды начинается чемпионат Казахстана по боксу, сообщает Zakon.kz.
За победу будут биться сильнейшие спортсмены страны. Всего для участия в чемпионате заявлено около 200 женщин и более 250 мужчин.
Участников первого дня соревнований опубликовала казахстанская Федерация бокса на своей странице в Instagram: Сырымбетов, Темиржанов, Зейнуллинов, Тольтаев, Аккалыков, Сабырхан младший и многие другие выступят уже сегодня.
Как передает Khabar SPORT, на открытие соревнований приглашены:
- министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов;
- президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин;
- знаменитый боксер Рой Джонс и другие знаменитости.
Капитан женской сборной Казахстана по боксу и бронзовая призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай 17 декабря сообщила о прибытии в Караганду у себя в Instagram-сторис.
Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
Ко Дню Независимости беркутчи Казахстана встретились в Павлодарской области, чтобы определить сильнейших.
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