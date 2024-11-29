Сборная Казахстана по боксу прибыла на Чемпионат Азии-2024 в Таиланд

30 ноября в городе Чиангмай (Таиланд) начнется Чемпионат Азии по боксу среди мужчин и женщин, куда в ранге одного из главных фаворитов прибыла сборная Казахстана. Континентальное первенство продлится до 11 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МТС РК, азиатское первенство пройдет в 13 весовых категориях у мужчин и в 12 среди женщин.

Королевство Таиланд в девятый раз за всю историю бокса принимает подобный турнир, который берет свое начало с 1963 года.

Особенностью нынешних соревнований станет участие украинских боксеров, которые впервые будут выступать на континентальном первенстве Азии.

В составе мужской сборной Казахстана в Таиланде выступят 13 спортсменов: Санжар Тәшкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Бейбарыс Жексен (60 кг), Мухамедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Абылайхан Жүсупов (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Бекзат Нурдаулетов (86 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Айбек Оралбай (+92 кг).

Женская команда Казахстана приехала на эти состязания также в полном составе: Айгерим Саттыбаева (48 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Сымбат Алиаскар (54 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Виктория Графеева (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Милана Сафронова (66 кг), Наталья Богданова (70 кг), Диана Магауияева (75 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).

Предварительная официальная часть ЧА-2024 по боксу проходит в эти минуты, где участникам выдают документы на участие, плюс спортсмены готовятся к церемонии жеребьевки и открытию турнира.

Пока казахстанские боксеры готовятся к своим будущим баталиям, алматинский "Кайрат" уже гарантировал себе место в Гранд-финале Лиги чемпионов по футзалу.

