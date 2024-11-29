Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сборная Казахстана по боксу прибыла на Чемпионат Азии-2024 в Таиланд

Бокс Список команды , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 15:17 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
30 ноября в городе Чиангмай (Таиланд) начнется Чемпионат Азии по боксу среди мужчин и женщин, куда в ранге одного из главных фаворитов прибыла сборная Казахстана. Континентальное первенство продлится до 11 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МТС РК, азиатское первенство пройдет в 13 весовых категориях у мужчин и в 12 среди женщин.

Королевство Таиланд в девятый раз за всю историю бокса принимает подобный турнир, который берет свое начало с 1963 года.

Особенностью нынешних соревнований станет участие украинских боксеров, которые впервые будут выступать на континентальном первенстве Азии. 

В составе мужской сборной Казахстана в Таиланде выступят 13 спортсменов: Санжар Тәшкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Бейбарыс Жексен (60 кг), Мухамедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Абылайхан Жүсупов (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Бекзат Нурдаулетов (86 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Айбек Оралбай (+92 кг).

Женская команда Казахстана приехала на эти состязания также в полном составе: Айгерим Саттыбаева (48 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Сымбат Алиаскар (54 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Виктория Графеева (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Милана Сафронова (66 кг), Наталья Богданова (70 кг), Диана Магауияева (75 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).

Предварительная официальная часть ЧА-2024 по боксу проходит в эти минуты, где участникам выдают документы на участие, плюс спортсмены готовятся к церемонии жеребьевки и открытию турнира.   

Пока казахстанские боксеры готовятся к своим будущим баталиям, алматинский "Кайрат" уже гарантировал себе место в Гранд-финале Лиги чемпионов по футзалу.

Читайте также

Футбол Комент тренера
Анчелотти высказался о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов УЕФА
Футбол Победа ЛЕ
"Манчестер Юнайтед" победил в матче Лиги Европы и сохранил шансы на плей-офф
Футзал Путевка Финал Четырых
"Кайрат" гарантировал себе место в Гранд-финале Лиги чемпионов по футзалу
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов Бибосынов Сакен Таиланд Сборная Казахстана 2024 год Бокс Футзал Чемпионаты Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
доллар, курс, рост
С чем связан скачок курса доллара и как это может повлиять на цены – мнение эксперта
Кому нельзя и даже опасно есть хурму
Кому нельзя и даже опасно есть хурму
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: