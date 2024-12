Хет-трик Жезуса вывел "Арсенал" в полуфинал Кубка Английской лиги

27-летний форвард принес победу своему клубу, трижды поразив ворота соперника. Благодаря голевому чутью Жезуса "канониры" выиграли со счетом 3:2 на пути к полуфиналу Кубка Английской лиги.

Нужно подчеркнуть, что Габриел до матча с "Кристал Пэлас" не отмечался голами в течение 367 дней. Даже в этом сезоне нападающий не выдал никаких результативных действий.

Gabriel Jesus hadn’t scored at the Emirates Stadium for 367 days before tonight.



Now he gets a first #AFC hat-trick against Crystal Palace.🎩🇧🇷 pic.twitter.com/1a1r2sNH9j