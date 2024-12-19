Хет-трик Жезуса вывел "Арсенал" в полуфинал Кубка Английской лиги
27-летний форвард принес победу своему клубу, трижды поразив ворота соперника. Благодаря голевому чутью Жезуса "канониры" выиграли со счетом 3:2 на пути к полуфиналу Кубка Английской лиги.
Нужно подчеркнуть, что Габриел до матча с "Кристал Пэлас" не отмечался голами в течение 367 дней. Даже в этом сезоне нападающий не выдал никаких результативных действий.
Gabriel Jesus hadn’t scored at the Emirates Stadium for 367 days before tonight.— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 18, 2024
Now he gets a first #AFC hat-trick against Crystal Palace.🎩🇧🇷 pic.twitter.com/1a1r2sNH9j
В других четвертьфинальных поединках Кубка лиги "Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" (2:1), а "Ньюкасл" был сильнее "Брентфорда" (3:1).
Последнюю путевку в полуфинал данного турнира в ночь на 20 декабря разыграют "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
Во встрече со "шпорами", скорее всего, на поле не выйдет форвард "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд, который накануне намекнул на скорый уход из команды.
А другой игрок "МЮ", Алехандро Гарначо, на днях получил приз от FIFA за самый красивый гол 2024 года.