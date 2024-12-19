#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.63
548.66
5.07
Спорт

Хет-трик Жезуса вывел "Арсенал" в полуфинал Кубка Английской лиги

Футбол Хет-трик Арсенал , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 11:42 Фото: Instagram/arsenal
В ночь на 19 декабря Габриел Жезус оформил первый в истории хет-трик "Арсенала" против "Кристал Пэлас" в рамках 1/4 финала Кубка Английской лиги. Бразилец наконец-то забил после годичного простоя без взятия ворот, сообщает Zakon.kz.

27-летний форвард принес победу своему клубу, трижды поразив ворота соперника. Благодаря голевому чутью Жезуса "канониры" выиграли со счетом 3:2 на пути к полуфиналу Кубка Английской лиги.

Нужно подчеркнуть, что Габриел до матча с "Кристал Пэлас" не отмечался голами в течение 367 дней. Даже в этом сезоне нападающий не выдал никаких результативных действий.

В других четвертьфинальных поединках Кубка лиги "Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" (2:1), а "Ньюкасл" был сильнее "Брентфорда" (3:1).

Последнюю путевку в полуфинал данного турнира в ночь на 20 декабря разыграют "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Во встрече со "шпорами", скорее всего, на поле не выйдет форвард "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд, который накануне намекнул на скорый уход из команды. 

А другой игрок "МЮ", Алехандро Гарначо, на днях получил приз от FIFA за самый красивый гол 2024 года.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
"Реал" завоевал пять титулов в 2024 году
Спорт
10:53, Сегодня
"Реал" завоевал пять титулов в 2024 году
Мбаппе выиграл второй трофей за четыре месяца в составе "Реала"
Спорт
10:00, Сегодня
Мбаппе выиграл второй трофей за четыре месяца в составе "Реала"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: