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Спорт

"Актобе" приобрел игрока сборной Казахстана и назвал главного тренера на 2025 год

Футбол Переход Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 16:06 Фото: shinnik.com
19 декабря бронзовый призер КПЛ-2024, футбольный клуб "Актобе" объявил о переходе из ярославского "Шинника" игрока сборной Казахстана Льва Скворцова. Также стало известно, что наставником западноказахстанцев останется Игорь Леонов, сообщает Zakon.kz.

Эти две новости официально распространила пресс-служба ФК "Актобе" на своей странице в Instagram. До прихода в состав пятикратных чемпионов Казахстана Скворцов играл в аренде за ярославский "Шинник", а правами на игрока владеет подмосковный "Химки".

24-летний футболист сыграл восемь матчей за сборную Казахстана. Трансферная стоимость защитника составляет 200 000 евро.

Готовить Скворцова и других игроков "Актобе" к новому сезону будет украинец Игорь Леонов, который продлил свое сотрудничество еще на один год.

Под его руководством актюбинский клуб в 2024 году выиграл Кубок РК и занял третье место в Премьер-лиге.

К этому часу состав "Актобе" покинули вратарь Игорь Шацкий, защитник Дмитрий Бессмертный и полузащитник Арман Кенесов.

29 сентября "красно-белые" во второй раз в своей истории завоевали Кубок Казахстана и благодаря этому результату представят честь страны в еврокубках на будущий сезон.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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