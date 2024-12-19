"Актобе" приобрел игрока сборной Казахстана и назвал главного тренера на 2025 год
Эти две новости официально распространила пресс-служба ФК "Актобе" на своей странице в Instagram. До прихода в состав пятикратных чемпионов Казахстана Скворцов играл в аренде за ярославский "Шинник", а правами на игрока владеет подмосковный "Химки".
24-летний футболист сыграл восемь матчей за сборную Казахстана. Трансферная стоимость защитника составляет 200 000 евро.
Готовить Скворцова и других игроков "Актобе" к новому сезону будет украинец Игорь Леонов, который продлил свое сотрудничество еще на один год.
Под его руководством актюбинский клуб в 2024 году выиграл Кубок РК и занял третье место в Премьер-лиге.
К этому часу состав "Актобе" покинули вратарь Игорь Шацкий, защитник Дмитрий Бессмертный и полузащитник Арман Кенесов.
29 сентября "красно-белые" во второй раз в своей истории завоевали Кубок Казахстана и благодаря этому результату представят честь страны в еврокубках на будущий сезон.