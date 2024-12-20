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Спорт

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Тоттенхэму" на пути к полуфиналу Кубка лиги

Футбол Победа МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 12:35 Фото: Instagram/SPURSOFFICIAL
В ночь на 20 декабря прошел заключительный поединок стадии 1/4 финала Кубка Английской лиги, где футболисты "МЮ" на выезде не смогли обыграть "Тоттенхэм" (3:4), сообщает Zakon.kz.

В противостоянии двух именитых клубов "шпоры" с самого начало уверенно повели в счете – 3:0 – благодаря дублю Доминика Соланке и Деяна Кулусевски.

Спустя время Джошуа Зиркзе и Амад Диалло сократили отставание "красных дьяволов". За две минуты до финального свистка Сон Хын Мин довел результат до 4:2, забив шедевральный гол с углового.

А в овертайме игрок гостевой команды Джонни Эванс поставил окончательную точку в этой игре.

К этому часу определились все полуфиналисты Кубка Английской лиги, которые далее сформировали следующие пары:

  • "Арсенал" – "Ньюкасл".
  • "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

Первые матчи стадии 1/2 финала пройдут 6 января, а ответные – в феврале, точные даты будут известны позже.

Три четвертьфинальных поединка Кубка Английской лиги прошли 18 декабря, в одном из которых бразилец Габриел Жезус записал на свой счет хет-трик.    

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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