"Манчестер Юнайтед" проиграл "Тоттенхэму" на пути к полуфиналу Кубка лиги
В противостоянии двух именитых клубов "шпоры" с самого начало уверенно повели в счете – 3:0 – благодаря дублю Доминика Соланке и Деяна Кулусевски.
Спустя время Джошуа Зиркзе и Амад Диалло сократили отставание "красных дьяволов". За две минуты до финального свистка Сон Хын Мин довел результат до 4:2, забив шедевральный гол с углового.
А в овертайме игрок гостевой команды Джонни Эванс поставил окончательную точку в этой игре.
К этому часу определились все полуфиналисты Кубка Английской лиги, которые далее сформировали следующие пары:
- "Арсенал" – "Ньюкасл".
- "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".
Первые матчи стадии 1/2 финала пройдут 6 января, а ответные – в феврале, точные даты будут известны позже.
Три четвертьфинальных поединка Кубка Английской лиги прошли 18 декабря, в одном из которых бразилец Габриел Жезус записал на свой счет хет-трик.