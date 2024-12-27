"Манчестер Юнайтед" проиграл с третьим удалением своего капитана в сезоне

В ночь на 27 декабря капитан английского клуба "МЮ" Бруну Фернандеш получил третью красную карточку в нынешнем сезоне. В отсутствие португальца "красные дьяволы" не смогли обыграть на выезде "Вулверхэмптон" (0:2), сообщает Zakon.kz.

Поединок между "Вулверхэмптоном" и "МЮ" прошел в рамках 18-го тура АПЛ. 30-летний Фернандеш был удален в начале второго тайма за грубую игру в отношении игрока хозяев поля.

3 – Bruno Fernandes is the first Manchester United player to be sent off three times in a season in all competitions since Nemanja Vidic in 2008-09 (also 3). Mist. pic.twitter.com/0t8d3g1Vn8 — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2024

Для португальца это третья красная карточка в текущем сезоне, и он повторил достижение своего одноклубника Немани Видича, которого также три раза удаляли в сезоне-2008/09.

Фернандеш ранее уходил с поля раньше срока в матчах с "Тоттенхэмом" (29 сентября) и "Порту" (3 октября).

Первое удаление капитана "МЮ", которое произошло во встрече со "шпорами", позже было обжаловано администрацией клуба.

Стоит заметить, что "манкунианцы" за последнюю неделю потерпели третье поражение подряд под руководством Рубена Аморима.

А перед этим 15 декабря была зафиксирована прекрасная выездная победа над чемпионом Англии "Ман Сити" (2:1).