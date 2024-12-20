Объявлена дата возвращения Александра Овечкина к играм НХЛ

Знаменитый российский хоккеист и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вернется к матчам НХЛ уже в ближайшие дни. Скорее всего, это случится 21 или 23 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации The Atlhletic, российский форвард почти восстановился после серьезной травмы, из-за которой не выходил на площадку больше месяца.

Овечкин готов выйти на лед в последнем матче перед паузой на Рождество в НХЛ или сразу после этой паузы.

По расписанию ближайший матч у "Вашингтона" пройдет 21 декабря дома против "Каролины", затем – встреча с "Лос-Анджелесом" (23 декабря) и "Бостоном" (24 декабря).

"Посмотрим, как пройдут следующие 48 часов, возможно, он сможет принять участие в одном из этих матчей. Думаю, завтра "Ови" может перейти к контактной работе. Это немного осложняется тем, что у нас почти нет тренировок, но это будет следующий шаг, разрешение участвовать в упражнениях с сопротивлением и контактом. Даже если это будет разминка перед матчем, у нас есть возможность организовать для него некоторые игровые ситуации, чтобы убедиться, что он чувствует себя комфортно. Ему нужно пару дней, чтобы подготовиться. Не буду говорить о вероятности в процентах, но он уже очень близок". Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери

Во время отсутствия своего капитана столичная дружина выдала серию прекрасных матчей и даже на время возглавила общую таблицу НХЛ.

Сам же форвард сейчас идет на втором месте по голам в истории североамериканской Лиги (868), уступая лишь легендарному канадцу Уэйну Гретцки (894).