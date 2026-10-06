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Спорт

Овечкин поставил окончательную точку в дате завершения карьеры в НХЛ

Хоккей Завершение Карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:42 Фото: Instagram/capitals
Легендарный российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин официально объявил, что нынешний сезон станет для него заключительным в НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Эту новость 41-летний хоккеист сказал лично накануне партнерам в командной раздевалке. Точная дата завершения его карьеры в НХЛ будет зависеть от выступления столичного коллектива в текущем сезоне.

"Ребята, этот сезон станет для меня последним. Для меня очень важно, чтобы вы узнали об этом первыми. Грустно, конечно, но что поделать, что есть, то есть. В этом сезоне у нас потрясающая команда, впереди 82 игры. Давайте выйдем в плей-офф, будем получать удовольствие от игры и ценить этот момент, ведь время летит незаметно. И новичкам, и опытным игрокам хочу сказать – "помните об этом и наслаждайтесь моментом", потому что время летит очень быстро. Кажется, будто только вчера проводил здесь свой первый сезон, а сейчас идет уже 22-ой. Все пролетает в одно мгновение. Это непросто, но давайте наслаждаться происходящим и вместе добьемся чего-то особенного в этом сезоне". Александр Овечкин

Овечкин защищает честь "Вашингтона" с 2005 года и выиграл с ней Кубок Стэнли-2018. Ему принадлежит рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов (929).

По сумме всех шайб, с учетом плей-офф, Александр сейчас уступает только канадцу Уэйну Гретцки, 1006 против 1016, разница в 10 шайб.

Нынешним летом россиянин подписал однолетний контракт с "Кэпиталз" с зарплатой в 4,25 млн долларов за сезон.

29 сентября он был включен в состав "Вашингтона" на первый матч нового сезона НХЛ, где оформил первую результативную передачу.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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