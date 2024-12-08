"Вашингтон" отыграл две шайбы и впервые в сезоне возглавил общую таблицу НХЛ

Рано утром 8 декабря в канадском Монреале завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором лидер Восточной конференций "Вашингтон Кэпиталз" на выезде одержал волевую победу над "Монреаль Канадиенс" (4:2), сообщает Zakon.kz.

Клуб российского нападающего Александра Овечкина уступал хозяевам льда по ходу встречи с разницей в два гола.

Хоккеисты "Канадиенз" после первого периода вели со счетом 2:0. Однако затем столичная дружина сумела переломить ход поединка в свою пользу – 4:2.

У "Вашингтона" авторами победных шайб стали Пьер‑Люк Дюбуа, Дилан Строум и Том Уилсон (дубль). У хозяев площадки отличились Алекс Ньюхук и Коул Кофилд.

Таким образом, лидер "Востока" НХЛ одержал очередную красивую победу и возглавил общую таблицу НХЛ, набрав 40 очков.

Накануне команда Овечкина также в гостях была сильнее другого канадского коллектива – "Торонто Мейпл Ливз".