Карагандинка и ее тренер из Алматы выиграли турнир по паратанцам

Под руководством тренера Кульшум Аталыковой карагандинка Айгуль Балмагамбетова победила на чемпионате Азии и Тихоокеанского региона по паратанцевальному спорту, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба акимата Карагандинской области, жюри покорило фееричное выступление воспитанницы региональной школы инвалидного спорта в образе Малефисенты. Состязания прошли в столичном Дворце независимости.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Оказалось, что на подготовку спортсменке понадобилось три месяца.

"Выбрала этот танец для показа, потому что он очень яркий и мощный", – поделилась Айгуль Балмагамбетова.

Таким образом, в составе сборной Казахстана она завоевала золотую медаль в номинации Single women freestyle class 2.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Помимо карагандинки за призовые места турнира бились около 60 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Тайваня, Японии, Южной Кореи, Мексики, а также из городов Гонконг и Тайбэй.

В Караганде в эти дни проходит Чемпионат Казахстана по боксу, где особое внимание болельщиков приковано к женским парам.