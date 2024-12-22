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Спорт

Карагандинка и ее тренер из Алматы выиграли турнир по паратанцам

Паратанцы, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 06:39 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Под руководством тренера Кульшум Аталыковой карагандинка Айгуль Балмагамбетова победила на чемпионате Азии и Тихоокеанского региона по паратанцевальному спорту, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба акимата Карагандинской области, жюри покорило фееричное выступление воспитанницы региональной школы инвалидного спорта в образе Малефисенты. Состязания прошли в столичном Дворце независимости.

Паратанцы, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 06:39

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Оказалось, что на подготовку спортсменке понадобилось три месяца.

"Выбрала этот танец для показа, потому что он очень яркий и мощный", – поделилась Айгуль Балмагамбетова.

Таким образом, в составе сборной Казахстана она завоевала золотую медаль в номинации Single women freestyle class 2.

Паратанцы, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 06:39

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Помимо карагандинки за призовые места турнира бились около 60 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Тайваня, Японии, Южной Кореи, Мексики, а также из городов Гонконг и Тайбэй.

В Караганде в эти дни проходит Чемпионат Казахстана по боксу, где особое внимание болельщиков приковано к женским парам.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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