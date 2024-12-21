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Спорт

«Барселона» и «Атлетико» сыграли на чемпионате Испании

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 02:59 Фото: Instagram/fcbarcelona
22 декабря в Барселоне на стадионе Estadio Olimpico Lluis Companys прошел матч 18-го тура испанской Примеры "Барселона" – "Атлетико" Мадрид, сообщает Zakon.kz.

До начала игры футболисты "Атлетико" поделились кадрами прилета в Барселону.

А их соперники сначала разместили эффектную афишу, а затем список игроков на игру.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 02:59

Фото: Instagram/fcbarcelona

Фанаты все это время проводили в предвкушении начала игры и ее результатов. Как результат – обмен голами в течение матча. На 30-й минуте счет открыл полузащитник "Барселоны" Педри с передачи Гави.

На 60-й минуте забил полузащитник "Атлетико" Родриго Де Пауль.

Счет игры – 1:1.

5 декабря в Майами прошла жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу, а 25 декабря Бейонсе выступит в США во время перерыва матча между Houston Texans и Baltimore Ravens.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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