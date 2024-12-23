Игрок сборной Казахстана из "Барыса" побил рекорд и может перейти в другой клуб КХЛ
Фото: Instagram/assetov.alikhan_96
У нападающего хоккеиста Алихана Асетова из "Барыса" появилось два предложения от клубов КХЛ – один представляет Западную Конференцию, второй – Восточную. До дедлайна может сменить команду, сообщает Zakon.kz.
Асетов проводит отличный сезон и его можно легко назвать сердцем и лучшим двусторонним игроком "Барыса" прямо сейчас. Позади только половина сезона, Алихан уже побил собственный рекорд результативности в КХЛ – 10 (2+8) очков в 28 играх.
У него также наивысшее в карьере среднее игровое время – 13:49 за игру, что на 2 минуты больше, чем предыдущий рекорд. Он также в топ-3 в команде по силовым (26) и перехватам (16).
"Барыс" в текущем сезоне набрал 23 очка в 39 матчах и занимает предпоследнее место в турнирной таблице КХЛ.
Дедлайн КХЛ – 27 декабря. После этой даты все переходы и обмены в лиге будут запрещены.
Ранее сообщалось, что казахстанские хоккеисты победили в Канаде перед началом молодежного чемпионата мира.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript