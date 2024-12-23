"Манчестер Юнайтед" дома сенсационно разгромлен "Борнмутом" в матче АПЛ

22 декабря знаменитый английский футбольный клуб "МЮ" был бит "Борнмутом" на родной арене со счетом 3:0. Неожиданный успех гостям обеспечили Дин Хейсен, Энтойн Семеньо и Джастин Клюйверт, сообщает Zakon.kz.

Противостояние "МЮ" и "Борнмута" проходило в рамках 17-го тура Премьер-лиги, когда гости повели в счете на 29-й минуте поединка благодаря усилиям Хейсена.

Во втором тайме в течение пары минут футболисты "Борнмута" поставили окончательную точку в этой игре.

Сначала Клюйверт реализовал пенальти, затем Семеньо довел счет до разгромного – 3:0.

После успеха на "Уолд Траффорд" "вишни" довели свою беспроигрышную серию до пяти матчей подряд в АПЛ и поднялись на пятое место в таблице.

"У нас вновь возникли проблемы при стандартных положениях, немного нервничали, чувствовал это на стадионе. Пенальти, еще один гол, это действительно тяжело. Пытались забить, но игра была тяжелой, поэтому будем двигаться дальше. Если бы забили первыми, то игра сложилась бы иначе. Нам нужно сфокусироваться на работе, а не на ощущениях. Это единственный известный способ заставить игроков сосредоточиться. Снова придется терпеть, но будем стараться побеждать и сделаем это до конца". Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

Как и предполагалось, гостевой успех "Борнмута" ухудшил турнирную позицию действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити".

"Горожане" по итогам 17-го тура опустились на седьмую строчку текущего рейтинга Премьер-лиги с активом в 27 очков.