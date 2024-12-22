"Ман Сити" проиграл "Астон Вилле" и может упасть на восьмое место в АПЛ

Действующий чемпион Англии клуб "Манчестер Сити" в последнее время никак не может выбраться из неудачной серии. Команда потерпела девять поражений при одной победе в 12-ти последних встречах, при этом пропустила 27 голов в свои ворота, сообщает Zakon.kz.

21 декабря подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде не смогли справиться с "Астон Виллой (1:2). Единственный мяч в составе "горожан" забил Фил Фоден.

У хозяев поля отличились Джон Дуран и Морган Роджерс.

В итоге по результатам 12-ти последних матчей во всех турнирах команда Гвардиолы два раза сыграла вничью, проиграла девять игр и одержала победу лишь в одном поединке.

"Провели очень хороший первый тайм, но во втором провалились. Поздравляю соперника и желаю им двигаться дальше в том же духе. У нас были хорошие моменты, больше, чем с "МЮ". Испытывали трудности и не могли ничего поделать. В конце забили гол, но слишком поздно. Плохо реализуем моменты и пропускаем голы. У нас в команде есть сильные личности, и рано или поздно мы ее обретем, поддерживаю своих игроков". Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

В этих встречах "небесно-голубые" пропустили 27 голов, а сами забили 14 мячей.

"Разочарованы, ситуация не очень хорошая. У соперника хорошие футболисты, здесь сложно играть. Должны верить и продолжать усердно работать. Прежде всего, я не делал все достаточно хорошо, не забивал свои моменты. Должен стать лучше". Форвард "Ман Сити" Эрлинг Холанд

Здесь стоит отметить, что "Манчестер Сити" вечером 22 декабря может сменить свою шестую позицию на восьмую строчку таблицы по итогам 17-го тура АПЛ.

У "горожан" сейчас 27 очков, у их преследователей в лице "Борнмута" (25 баллов) и "Фулхэма" (24), которые свои матчи проведут чуть позже.

Тем временем в Ла Лиге сменился лидер, где на вершину поднялся "Атлетико", обыгравший на выезде "Барселону" (2:1).