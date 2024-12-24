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Спорт

Мангистауские боксерши завоевали медали на чемпионате Казахстана

Мангистауские боксерши завоевали медали на чемпионате Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 04:20 Фото: тренер Жарас Калимов
Чемпионат Казахстана среди мужчин и женщин завершился 24 декабря в Караганде. Спортсмены из Мангистауской области завоевали три медали. Результатами поделился тренер Жарас Калимов, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, чемпионат страны проходил с 17 по 24 декабря в Караганде и собрал более 450 спортсменов из всех уголков страны.

Мангистауские боксерши завоевали медали на чемпионате Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 04:20

Фото: тренер Жарас Калимов

Спортивную честь области защищали воспитанники и воспитанницы тренеров Жараса Калимова, Берика Абдурахманова, Дияса Есенова и Ердоса Жанабергенова. Сопровождал команду мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.

Мангистауские боксерши завоевали медали на чемпионате Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 04:20

Фото: тренер Жарас Калимов

Санатали Тольтаев, выступающий в весовой категории до 67 килограммов, завоевал серебряную медаль.

Санатали – победитель чемпионата Азии среди молодежи (2017) и Молодежных спортивных игр (2017), бронзовый призер чемпионата РК (2017), победитель чемпионата РК (2018), обладатель бронзы чемпионата Азии среди взрослых (2019). В 2023 году Санатали Тольтаев начал профессиональную карьеру.

Среди женщин бронзовые медали достались Айбегим Кажымухан в весе 50 кг и Асем Танатар в весе 60 кг.

Ранее тяжелоатлетка из Казахстана вошла в тройку сильнейших на ЧА-2024.

Аксинья Титова
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